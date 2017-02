Assessores são ligados a Forças Armadas e Abin

Capitão da reserva do Exército, o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) tem sua base eleitoral ligada a setores militares, como os ex-policiais identificados na rede de apoio ao motim no Espírito Santo. A maior parte da sua equipe de funcionários na Câmara, inclusive, também é formada por pessoas que já foram ligadas às Forças Armadas ou à polícia.

Como pré-candidato à Presidência, intensificou a presença nas redes sociais e costuma responder diretamente aos internautas. O assédio também cresceu. Em dias de votação na Câmara, costuma ser abordado com pedido de foto ou para gravar vídeos. "Tem gente que vem aqui e fica o dia inteiro para abraçá-lo e apertar a mão dele", contou Telmo Broetto, ex-agente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e capitão reformado, funcionário de Bolsonaro há 15 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

