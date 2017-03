Assessora de deputada federal é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal esteve hoje (23) no gabinete da deputada Simone Morgado (PMDB-PA) em busca de Soane Castro de Moura, assessora da deputada e ex-superintendente federal de Pesca e Aquicultura do estado. A assessora é um dos alvos da segunda fase da Operação História de Pescador, que investiga fraudes na concessão do seguro-defeso no Pará. A deputada, mulher do senador Jader Barbalho (PMDB-PA), não é investigada.

Na segunda fase, foram autorizados seis mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva. A Agência Brasil entrou em contato com o gabinete da deputada, que não informou se a servidora foi conduzida pela polícia. O gabinete informou que ainda hoje irá se manifestar sobre o caso.

As investigações dessa fase da operação começaram em 2016. De acordo com a PF, auxiliadas por agentes públicos, pessoas sem vínculo com o órgão acessavam sistemas internos para alterar dados do cadastro de pescadores no seguro-defeso, que é concedido a pescadores em épocas nas quais a pesca é proibida para a manutenção da fauna. A PF investiga um possível prejuízo de R$ 185 milhões no cadastro de pescadores na Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no Pará, que na época era vinculada ao extinto Ministério da Pesca.

