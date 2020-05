Assessor de senador defendeu família Bolsonaro

Após as afirmações que fez envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) - Foto: Divulgação

Apontado por Paulo Marinho como uma das pessoas que presenciaram o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, o advogado Victor Granado Alves defendeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os filhos em casos que envolvem ofensas aos quilombolas, pedidos de reparação à imprensa e acusação contra o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ).

Após as afirmações que fez envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), de quem é suplente, o empresário Paulo Marinho prestou na quinta-feira, 21, depoimento no Ministério Público Federal sobre a suspeita de vazamento.

Durante o depoimento, a defesa do empresário e pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PSDB pediu ao MPF que investigue informações de que suas contas bancárias estariam sido alvo de uma "devassa" em represália às suas declarações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.