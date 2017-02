Assembleia traça plano de combate à violência

A criação da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da Violência proposta pela Deputada Estadual Antonieta Amorim (PMDB) simboliza os esforços do Legislativo Estadual no combate e prevenção de crimes no Estado por meio de políticas públicas de Segurança.

A Frente Parlamentar, que deve ter como integrantes, além da propositora Antonieta Amorim, os deputados Eduardo Rocha, Pedro Kemp, Flavio Kayatt e Cabo Almi, foi proposta em agosto de 2016 após uma série de estudos da deputada sobre o mapa da violência no Mato Grosso do Sul e o impacto gerado pelo tráfico, sendo que MS é o principal portão de entrada de drogas do Brasil, deixando um rastro de violência por onde passa.

“Meu primeiro projeto como Parlamentar, em 2015, foi a criação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar. Trouxe à tribuna por diversas vezes o debate sobre a segurança e violência contra a mulher. Quanto ao tráfico, além de me reunir com especialistas, estive junto com o Presidente Michel Temer em Dourados estudando ações de vigilância da fronteira. Como mulher, mãe e cidadã, luto com convicção contra a violência”, afirmou a Deputada.

A Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da Violência está em fase final de criação pela Assembleia e deve estudar e debater temas como o tráfico, sistema prisional, monitoramento e estatísticas da violência, além de promover eventos como seminários e estabelecer parcerias com entidades que manifestem interesse em participar do debate.

“A luta contra a violência não tem fim. Não se pode achar qualquer hora que o trabalho está terminado, é uma luta permanente, por isso a importância de criar uma frente para que a Assembleia passe a somar nos esforços, junto ao Executivo e Judiciário”, conclui Antonieta.

