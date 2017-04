Assembleia promulga e entra em vigor PEC que limita gastos públicos em MS

A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promulgou e com sua publicação no Diário Oficial nesta quarta-feira (19), entregou em vigor a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 001/20017, que limita os gastos do governo do estado. O texto havia sido aprovado em segunda votação na sessão desta terça-feira (18), pelo placar de 17 votos a favor e 5 contra.

A PEC limita os cargos do governo estadual por 10 anos. Para 2018 será o valor nominal previsto na Lei de Diretrizes Orçamentarias. Já para os exercícios posteriores, o crescimento dos gastos ocorrerá na mesma medida da inflação mensurada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada no período de 12 meses, com a apuração sendo encerrada em abril, acrescida de 20% do incremento da receita corrente liquida.

O percentual poderá ser elevado em até 50% a depender do comportamento da receita, desde que desde que não comprometa a meta de resultado primário, estabelecida no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir do quinto ano de vigência do regime de limitação dos gastos, o governo do estado poderá propor uma revisão do método de correção.

Além do governo do estado, a limitação dos gastos também engloba os outros poderes (Legislativo e Judiciário), o Tribunal de Contas do estado (TCE), o Ministério Público estadual (MP-MS) e a Defensoria Pública estadual.

A oposição ao governo na Assembleia, chamou a proposta de “PEC do Fim do Mundo”, apontando que ela ocasionará o “engessamento” dos investimentos em áreas prioritárias, e tentou incluir no texto, sem sucesso, uma emenda modificativa que excluía expressamente as políticas de educação, saúde, assistência social e segurança pública do regime de limitação de gastos.

Em contrapartida, os deputados da base do Executivo batizaram a iniciativa de “PEC da Responsabilidade”. Em mensagem ao presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), o governador Reinaldo Azambuja argumenta que as mudanças não interferem no cumprimento de dispositivos constitucionais federais e legais que disponham sobre metas fiscais ou sobre limites máximos de despesas, assim como sobre aplicação mínima nas áreas de saúde e educação.

