Assembleia Legislativa terá Centro de Memória, Documentação e Referência

A criação do Centro de Memória foi sugerida pelo deputado Amarildo Cruz e acatada pela Mesa Diretora da Casa de Leis. - Foto: Divulgação

Por unanimidade, os deputados estaduais aprovaram hoje (13) a criação do Centro de Memória, Documentação e Referência (CMDR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O objetivo é preservar a história da Casa de Leis, criada em 1979, dois anos depois da divisão do Estado do Mato Grosso.

A proposta apresentada pela Mesa Diretora foi sugerida pelo 2º secretário, deputado estadual Amarildo Cruz (PT). “A finalidade de se criar um centro de memória é reunir, sistematizar, divulgar e preservar toda a documentação produzida, histórica e contemporaneamente, pelo parlamento sul-mato-grossense ao longo desses 39 anos de existência”, comentou o parlamentar.

O CMDR terá uma curadoria com atividades de pesquisa, guarda de patrimônio e gerência para organização, recuperação, acessos e preservação de documentos da memória institucional.

Amarildo Cruz ressaltou a importância do centro. ”O patrimônio de um povo não está ligado apenas ao material, mas é composta por sua história, costumes e cultura, que juntos formam sua identidade e a Assembleia Legislativa faz parte da história de Mato Grosso do Sul e precisa ter sua trajetória preservada para que gerações futuras tenham acesso às essas informações, como fonte de pesquisa e conhecimento", concluiu.