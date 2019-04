Assembleia Legislativa institui frente parlamentar sobre corrupção e transparência

Grupo de trabalho foi proposto e será coordenado pelo deputado Capitão Contar

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) oficializou a criação da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e Promoção da Transparência dos Gastos Públicos. Proposta pelo deputado Capitão Contar (PSL), a Frente foi instituída pelo Ato da Mesa Diretora 22/2019, publicado no Diário Oficial do Legislativo dessa terça-feira (9).

O grupo de trabalho tem por finalidades debater, buscar soluções integradas e acompanhar a execução de políticas públicas que promovam a transparência, controle e fiscalização do uso dos recursos públicos e estabeleçam medidas eficazes de prevenção e combate à corrupção e à impunidade ocorridos ou em trânsito no Estado.

Compõem a Frente Parlamentar os deputados Capitão Contar, coordenador do grupo, Evander Vendramini (PP), Antônio Vaz (PRB), Paulo Corrêa (PSDB), Herculano Borges (SD), Coronel David (PSL), Pedro Kemp (PT), Renato Câmara (MDB), Jamilson Name (PDT), Neno Razuk (PTB), João Henrique (PR), Cabo Almi (PT), Zé Teixeira (DEM), Lucas de Lima (SD), Professor Rinaldo (PSDB) e Lidio Lopes (PATRI).