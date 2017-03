Assembleia Legislativa comemora hoje o Dia Estadual da Sukyo Mahikari

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza sessão solene nesta quinta-feira (2) para comemorar o Dia Estadual da Sukyo Mahikari, crença religiosa fundada no Japão em 1959. O evento está marcado para as 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A proposição é dos deputados estaduais George Takimoto (PDT) e Paulo Siufi (PMDB).

A data foi instituída pela Lei 4.535, de 30 de maio de 2014, de autoria de Takimoto, com o objetivo de resgatar e divulgar a história da crença. Os membros da Sukyo Mahikari acreditam que são os responsáveis pela purificação de toda a humanidade, com a perspectiva de elevação espiritual e o estabelecimento de uma civilização pacífica.

Eles creem, segundo o site oficial da instituição (http://sukyomahikari.org.br), que a fé dirigida a Deus se baseia em ter atitudes que possibilitem a aproximação com Deus na vida cotidiana, aplicando os ensinamentos com pequenas ações rotineiramente. “O fundamento da fé dirigida a Deus é dedicar esforços para conseguir alcançar uma felicidade indestrutível”.

