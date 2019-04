Assembleia Legislativa celebra Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte

Apaixonados por esportes que atuam com papel de destaque na arena do incentivo e da valorização foram homenageados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Durante sessão solene, proposta pelo deputado estadual Jamilson Name (PDT) e realizada na manhã desta segunda-feira (8), mais de 20 personalidades foram agraciadas com a Medalha de Mérito Legislativo Desportivo.

A sessão solene é fruto da Lei 4.831, que institui o Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte e inclui a data no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. “É a primeira vez que a Assembleia Legislativa realiza esse evento em homenagem aos esportistas e apoiadores. Nossa ideia é valorizar o esporte em todas as idades e modalidades”, afirmou Jamilson.

Segundo pesquisa de uma empresa de gestão de negócios na área do esporte, os principais recursos financeiros do Brasil para o setor advêm de duas fontes: orçamento público e o próprio indivíduo. O mesmo estudo revelou que a indústria do esporte representa 1,9% do PIB (Produto Interno Bruto), cerca de R$ 50 bilhões, e emprega mais de um milhão de pessoas direta e indiretamente.

No âmbito do Estado, o deputado Jamilson apresentou Projeto de Lei, que assegura a destinação de, no mínimo, 5% da receita da Fundação de Desporto e Lazer do Estado (Fundesporte) ao incentivo e desenvolvimento do esporte amador. “A prática de esportes, além de saudável, é importante ferramenta de educação a crianças e adolescentes. Estamos lutando para aprovação da matéria, pois a proposta é uma forma de incentivar as ações nos bairros e estimular que esses atletas se tornem profissionais também”, destacou o parlamentar.

Homenageados

Escolhido para falar em nome dos homenageados, o vereador Ademir Santana salientou a importância do esporte para as comunidades. “O esporte é capaz de transformar vidas. Nosso trabalho está voltado em buscar apoio junto às organizações não governamentais, igrejas e associações de moradores. O objetivo comum é investir no esporte para melhorar o desempenho escolar e potencializar oportunidades profissionais”, disse Ademir.

Diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda ressaltou o suporte do Poder Legislativo nas ações voltadas ao esporte. Ele citou a aprovação da Bolsa-atleta e Bolsa-técnico e a possibilidade de destinação de emendas parlamentares ao setor.

“A Assembleia Legislativa mostra uma visão moderna de política pública. Deentro de uas atribuições, os deputados estaduais têm dado suporte à Fundesporte para a implantações de projetos que impactam na vida dos sul-mato-grosseneses. Estudos comprovam que investir no esporte reduz índices de criminalidade, drogas e violência”, comentou Marcelo.

Também foram homenageados: Claudio Jordão de Almeida Serra Filho, Clebio Pinheiro dos Anjos, Cleiton Ferreira de Menezes, Rodrigo Barbosa Terra, Mateus Samá Ribeiro Tabosa, Rubens Hissao Minaguti, José Marco Pereira Leite de Marco, Rafael Arantes Kreisel Raffi, Kristorfe Pachelli Alencar Maia Feitosa, Clai Anderson Correia Paravini, João Garcia Ferreira, Edna de Souza Osiro, Romilda Campos, João Pedro Alves de Amaral, Caiubi Ajala da Silva, Guilherme Almeida Castro, Jorege Antônio Rosseti Otero, Egidio Aparecido da Silva do Nascimento, Joane Pedrosos de oliveira Correa e Bruna Driely Ricalde Maciel.