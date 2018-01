Assembleia Legislativa avançou muito em modernidade, afirma Zé Teixeira

Teixeira faz parte da Mesa Diretora da Casa de Leis desde 2015 - Divulgação

Na avaliação feita pelo 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Zé Teixeira (DEM), em 2017 o Poder Legislativo progrediu muito em conectividade - fator que possibilitou mais transparência das ações da Casa de Leis.

“Neste ano, foram lançados o aplicativo para celular, revista comemorativa aos 40 anos do Estado, fanpage no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. As novas ferramentas se juntam ao novo site, TV Assembleia, Radio Assembleia e a Newsletter, e permitem ao cidadão acompanhar o trabalho dos deputados”, ressaltou o parlamentar.

Teixeira, que faz parte da Mesa Diretora da Casa de Leis desde 2015, também comentou sobre os benefícios que a nova gestão da Casa está proporcionando para a sociedade.

Segundo ele, o gerenciamento eficiente de gastos, os novos investimentos em reorganização do espaço físico que modernizam o funcionamento da Casa, os planos de aposentadoria incentivada e a posse dos primeiros aprovados no concurso consolidam a proposta de modernização e eficiência estabelecida por esta Mesa Diretora para a nova Assembleia Legislativa.

“Nosso trabalho tem colhido resultados positivos, porque é compartilhado por todos os deputados estaduais e aprovada pelo cidadão que percebe a seriedade de nossas ações”, diz.

Percebemos que as maiores virtudes deste processo são a união entre Poder Público e Sociedade - esta que pede, cada dia mais, o gerenciamento do bem público com transparência e seriedade. “São os rumos da democracia que nos direcionam ao progresso conquistado essencialmente pelo trabalho”, evidenciou Zé Teixeira.

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Casa de Leis, por ser gestor da Assembleia e ter contado com o apoio dos demais parlamentares no processo de reformas da estrutura da ALMS, expressou satisfação pelas conquistas conjuntas e o sucesso com as obras em andamento.

“Estamos modernizando as redes elétrica e de cabeamento para informática, internet, o plenário e a iluminação para que sejam dadas melhores condições de funcionamento da Casa. Agradeço por essa experiência no posto de 1º secretário da Casa de Leis. Estamos fazendo o que é possível em um momento em que o país começa a crescer. As reformas estaduais e nacionais foram necessárias, nós caminhamos na evolução e modernidade. Desejo a todos um Natal de paz e um 2018 de muita alegria a todas as famílias de nosso Estado”, finalizou o deputado.