Assembleia inicia credenciamento de veículos para solenidades em 2019

A Secretaria de Comunicação Institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizará o credenciamento dos veículos de imprensa que designarão jornalistas e profissionais técnicos para a cobertura das cerimônias de posse do governador e deputados, além da abertura da sessão legislativa em 2019. As três solenidades serão realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia.

Em função do espaço limitado, o credenciamento será restrito e deverá ser solicitado pelas empresas jornalísticas pelo e-mail comunicacao@al.ms.gov.br, até às 18h do dia 14 de dezembro. A mensagem deverá conter o nome do veículo de imprensa e o CNPJ da empresa.

Para os veículos impressos e sites, haverá uma (1) credencial para repórter e uma (1) para fotógrafo; para emissoras de TV, uma (1) credencial para repórter e uma (1) para cinegrafista; e para veículos de rádio, haverá uma (1) credencial disponível.

As credenciais poderão ser retiradas antecipadamente no dia 21 de dezembro, das 8h às 18h, na Secretaria de Comunicação Institucional (SCI), no Palácio Guaicurus. Cabe frisar que somente os profissionais com as credenciais terão acesso permitido à área reservada durante as solenidades. Dentro do plenário, não será permitida a entrada de tripés ou monopés para câmeras e filmadoras e os fotógrafos terão permissão para entrar em revezamento. A SCI disponibilizará fotos e imagens dos eventos para toda a imprensa e assessorias.

Como as demais casas legislativas, a Assembleia de Mato Grosso do Sul adotará normas internas de vestimenta para as cerimônias. Os jornalistas deverão usar traje passeio, enquanto a equipe técnica poderá trajar uniforme profissional e colete identificado.

Solenidades - A sessão solene de posse do governador e vice-governador do Estado, Reinaldo Azambuja e Murilo Zauith, será realizada às 15h do dia 1º de janeiro de 2019, no Palácio Guaicurus. As entrevistas serão feitas de acordo com especificações da assessoria do governador empossado. Já no dia 1º de fevereiro, às 9h, será realizada a sessão solene de posse dos deputados estaduais eleitos para a 11ª Legislatura.

O ano legislativo será iniciado no dia 4 de fevereiro com a sessão solene de abertura da 1ª Sessão Legislativa. Neste dia, às 8h45, o governador deverá passar em revista a tropa formada pela Polícia Militar na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Na sequência, haverá o hasteamento das bandeiras. A partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, o governador apresentará a Mensagem do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o artigo 89, inciso XI, da Constituição Estadual. Cabe destacar que para as três solenidades será exigida a mesma credencial fornecida pela SCI.