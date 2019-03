Assembleia dá posse a mais 16 aprovados em concurso

Aprovados se reuniram no Plenário Nelito Câmara para assinatura de posse

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul empossou na tarde desta quarta-feira (06) mais 16 aprovados no concurso público realizado em 2016. Os novos servidores da Casa de Leis assinaram o termo de posse em reunião realizada no Plenário Nelito Câmara que contou com a presença da secretária de Recursos Humanos da Assembleia, Marlene Figueira da Silva.

A secretária ainda falou com os aprovados sobre as suas futuras lotações e rotina de atividades da Casa, além de lembrar que uma nova solenidade será realizada em sessão no Plenário Júlio Maia no dia 12 de março.

Nomeação - O ato de nomeação dos aprovados foi publicado no Diário Oficial do Legislativo em dezembro de 2018, quando 28 candidatos remanescentes foram convocados, completando a lista de 80 vagas abertas pelo edital do concurso.