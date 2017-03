Assembleia cria Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família

Criação do órgão foi publicada hoje no Diário Oficial / Divulgação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul instituiu a partir desta quarta-feira (22/3) a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. O ato de criação 002/2017 foi publicado pela Mesa Diretora no Diário Oficial do Legislativo de hoje.

O objetivo da nova Frente é “criar um espaço de debate às questões relacionadas aos valores da vida e da família, à proteção ao nascituro, criança e ao adolescente, bem como às práticas contrárias às políticas de descriminalização e de autorização do aborto, promovendo debates, simpósios, seminários e outros eventos para divulgar o posicionamento sobre as questões da família”.

Além dos deputados, a Frente Parlamentar poderá ser composta por órgãos, entidades, empresas e membros da sociedade civil. A proposição da nova frente foi do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), após defender o respeito ao Cristianismo em discurso na tribuna.

