Assembleia confirma colaboração para viabilizar o Corredor Bioceânico

Deputados receberam embaixador do Brasil no Paraguai / Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), recebeu na manhã desta terça-feira (22/8), o embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Alberto Simas Magalhães. A estreita relação entre Mato Grosso do Sul e o país vizinho foi reforçada durante o encontro, que discutiu os investimentos necessários para viabilizar o Corredor Rodoviário Bioceânico.

O embaixador acredita que a Assembleia pode contribuir na interlocução com a bancada federal, já que para a ponte que liga os dois países são necessários investimentos federais. “A obra liga os oceanos Atlântico e Pacífico, na América do Sul. Em Mato Grosso do Sul, a rota passará por Campo Grande e Porto Murtinho ao Porto em Carmelo Peralta, no Paraguai. Por isso, queremos o apoio dos parlamentares do Estado nesse projeto de integração que necessita de 50% no valor da obra, cerca de R$ 65 milhões para conclusão”, justificou Simas.

Mochi afirmou a parceria com o Paraguai e destacou a relação comercial e cultural que o Estado sempre teve com o Paraguai. “Mantemos um excelente relacionamento com o povo paraguaio e temos total interesse de colaborar nesse processo que trará melhorias logísticas para o escoamento da produção”, confirmou o presidente Junior Mochi. Ele também ressaltou a necessidade de implementar o fortalecimento da segurança na faixa de fronteira com o Estado de Mato Grosso do Sul.

Em Brasília esta semana, os presidentes Michel Temer (Brasil) e Horacio Cartes (Paraguai) afirmaram a disposição de apoiar investimentos para o Corredor Rodoviário Bioceânico.Na Câmara dos Deputados tramita projeto de decreto legislativo que prevê acordo entre os governos dos dois países. O texto foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), cujo relator é o deputado federal Elizeu Dionísio (PSDB-MS).

Também participaram da reunião os deputados Zé Teixeira (DEM), Paulo Corrêa (PR), João Grandão (PT), George Takimoto (PDT), Dr. Paulo Siufi (PMDB), Eduardo Rocha (PMDB), Felipe Orro (PSDB), Renato Câmara (PMDB), Antonieta Amorim (PMDB) e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) Sérgio Longen.

O Corredor Rodoviário Bioceânico compreende as cidades brasileiras de Campo Grande e Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul; Carmelo Peralta, MariscalEstigarribia e PozoHondo, no Paraguai; Misión La Paz, Tartagal, Jujuy e Salta, na Argentina; e Mejillones, em Iquique, no Chile.

Veja Também

Comentários