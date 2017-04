Assembleia coloca em pauta proposta de sanitização em ambientes fechados

Na sessão desta quarta-feira (5/4), os deputados estaduais devem apreciar e votar em primeira discussão o Projeto de Lei (PL) 035/2017, de Maurício Picarelli (PSDB), que obriga o processo de sanitização (desbacterização) em ambientes fechados de acesso e circulação pública, sejam públicos ou privados, climatizados ou não, para evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas.

O projeto atende o que determina a Portaria Ministerial n° 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, promovendo assim o controle microbiológico de ambientes fechados. A ideia é reduzir as fontes de contaminação e melhorar a qualidade do ar inspirado por todos. “Não se pode ignorar a preocupação mundial com o surgimento, cada vez mais frequente, de novas epidemias, por contato interpessoal e por condutividade de agentes externos em conglomerados humanos, já que a elevada temperatura em nosso Estado, durante a maior parte do ano, implica na necessidade de ambientes climatizados para proporcionar o mínimo de conforto e bem-estar aos cidadãos, o que torna a sanitização, uma questão de saúde pública”, justificou o parlamentar.

Em discussão única serão apreciados dois projetos: Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 012/2017, do Poder Executivo, que reconduz Youssif Assis Domingos ao cargo de Diretor-Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEPAN); e o Projeto de Resolução (PR) 009/2017, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que concede o Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao senhor Ademar Capuci. A sessão ordinária acontece a partir das 9h no Plenário Júlio Maia, na sede da Casa de Leis.

Veja Também

Comentários