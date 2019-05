Assembleia celebra Dia do Trabalhador com Outorga de Comenda

A Assembleia Legislativa realizou na noite desta quinta-feira (2) a entrega da Comenda de Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul, homenageando 20 profissionais que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento do Estado e geração de emprego. Proposta pelo deputado estadual Felipe Orro, a solenidade completou nove anos e faz parte das comemorações ao Dia do Trabalho celebrado todos os anos no dia 1º de maio.

Em seu discurso, após cumprimentar os homenageados e autoridades, Felipe pediu a todos uma reflexão sobre as reformas (trabalhista e previdência) que o governo vem implementando e que interfere na vida dos brasileiros, em especial dos trabalhadores, foco da noite de comemorações.

“Nós precisamos tirar privilégios. Não é justo alguém se aposentar recebendo milhares de reais enquanto que o trabalhador rural, braçal, aquele mais humilde que contribuiu a vida inteira com suor e impostos, não consegue se aposentar. É uma noite festiva, mas de reflexão também. Para homenagearmos os trabalhadores temos que falar dos problemas e das dificuldades”, pontuou Felipe Orro.

Conforme Felipe, seu propósito, quando instituiu a Comenda Wilson Fadul, era reconhecer pessoas que lutam pelo trabalho digno e que geram emprego, contribuindo ativamente para um Mato Grosso do Sul melhor, progressista e desenvolvido.

“A única forma que temos de construir um Estado mais justo, mais humano, mais solidário, é gerando trabalho e trabalhando. Vocês recebem esta homenagem em nome de todo trabalhador de Mato Grosso do Sul e de todo aquele que gera trabalho digno. Parabéns a todos os homenageados”.

Dedicação

Uma das homenageadas foi a médica nefrologista, doutora Tânia Mara Scacabarozi Bertolotto, que entende a indicação como reconhecimento de anos de trabalho, dedicação e que fortalece a vontade de continuar trabalhando pelo bem comum.

“O Felipe se volta sempre para estas questões tão importantes, tão fundamentais e esta iniciativa é maravilhosa. Nós, seres humanos, vivemos de estímulos, de reconhecimento, nós precisamos a cada dia de um fortalecimento em nossa caminhada que às vezes é tão árdua, tão difícil, na minha profissão especialmente”, define Tânia Bertolotto.

Empreender

A empresária Márcia Regina Portocarrero de Almeida Serra falou em nome dos homenageados. Segundo ela, “motivo de muito orgulho e emoção”. “Essa comenda representa todo cidadão sul-mato-grossense que faz da sua luta diária uma ferramenta de realização, sucesso e progresso. Eu acredito que querer ser bem sucedido só é possível de uma maneira, através do trabalho duro, determinação, muita fé e otimismo”, completa Márcia Portocarrero.

O dono do Grupo W.A.,Waldomiro Mendez de Queiroz Junior, ressaltou as dificuldades de empreender no País. “A luta que é empreender, de conquistar e de gerar emprego é constante, me sinto muito honrado por saber que alguém esta valorizando, vendo nossa luta do dia-a-dia. Agradeço muito ao Felipe Orro que nos proporciona esta homenagem”.

Educar

Vera Miglioli agradeceu ao deputado por receber a honraria e também, a cidade de Aquidauana por todas as oportunidades profissionais e conquistas, “me sinto como uma orquídea que conseguiu florescer. Hoje adotei Aquidauana como a minha cidade e no ramo que estou, na Educação, a gente verifica todas as carências e responsabilidade de transformar cidadãos e essa é nossa meta: ensinar a criança no caminho”, disse a educadora.

A homenageada e dona do Instituto Educacional Falcão, professora Gleice Rocha Falcão, diz acreditar muito no educador e revela ser muito feliz em sua profissão. “Sinto-me bastante feliz por este reconhecimento especial de toda sociedade, com certeza estes momentos fazem com que a gente cada vez mais se dedique ao conhecimento e a instrução de nossos jovens”.

Homenageados

Receberam a Comenda Wilson Fadul: Tânia Mara ScacabaroziBertolotto; João de Deus Gomes de Souza; Waldomiro Mendes de Queiroz Junior; Vera Maria Miglioli; Márcia Regina Portocarrero de Almeida Serra; Gleice Rocha Falcão; Rita Haddad; Eliezer Melo Carvalho; Celso Costa; Túlio Martins; Luiza Ribeiro Gonçalves; Estelita Mota dos Santos; Lucimar Roza; Osmar Tavares; Rodrigo ShingoHiga Rodrigues; Carlos Fernando Souza; Devanildo Oliveira de Almeida; Sebastião Soares dos Santos; Ana Carolina BeletiniPieretti Zanardo; e Marina Ricardo Nunes Viana.

Participaram o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT-MS), Leontino Ferreira de Lima Júnior; representando a Ordem dos Advogados (OAB/MS), Marcela Marina de Araújo; o superintendente Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul, José Ivany Ribeiro Durães; o diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho), Cristiano Fernandes Alves; além de representantes da Polícia Militar (PM/MS) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MS).