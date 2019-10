Assembleia aprova utilidade pública para Cooperativa do Assentamento Itamarati

Gerson Claro é autor da proposta que beneficia cooperativa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou na manhã desta terça-feira (15) projeto de Lei que declara de utilidade pública estadual a Cooperai (Cooperativa dos Produtores do Assentamento Itamarati), em Ponta Porã. A proposta, que foi aprovada em primeira análise, é de autoria do deputado Gerson Claro (PP).

Sem fins lucrativos, a cooperativa existe desde 2008 e defende os interesses dos pequenos produtores rurais assentados. Nesse sentido, trabalha com a comercialização, importação, exportação, classificação e beneficiamento de hortifrutigranjeiros, além de industrializar e colocar no mercado consumidor a produção de seus cooperados.

Além disso, a Cooperai elabora e executa projetos agropecuários, presta assistência técnica e atua para estreitar a relação dos pequenos agricultores com o setor público, entre outras atividades importantes para o assentamento e sua comunidade.

Criado ainda no começo dos anos 2000 como o maior assentamento do país, o Itamarati possui uma população de cerca 17 mil habitantes, e se tornou um importante polo produtor da região sul do Estado.

“A entidade tem desenvolvido um trabalho sério e comprometido com desenvolvimento da região”, afirmou Gerson Claro.

Conforme a legislação estadual, são declaradas de Utilidade Pública instituições filantrópicas, de educação, de saúde, de pesquisa científica ou cultura,além de associações de ação social, recreativas ou esportivas que prestem serviços ou benefícios à sociedade.