Assembleia aprova projeto de conscientização sobre multas de R$ 5 mil para queimadas

A Assembleia Legislativa aprovou em primeira votação na sessão desta terça-feira (18/09) o Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB) que conscientiza a população sobre os riscos das queimadas urbanas e alerta para a aplicação de multa direcionada aos autores de incêndios em terrenos ou para os proprietários de imóveis.

A proposta do deputado Picarelli obriga a colocação de cartazes nos terminais de ônibus, escolas públicas, unidades de saúdem instituições financeiras e outros locais com grande circulação de pessoas advertindo sobre a queima de lixo de qualquer espécie e de vegetação, ressaltando os problemas de saúde e ambientais que a queimada pode causar e a aplicação de multa de R$ 5 mil para o proprietário do imóvel onde ocorre o fogo.

O deputado Mauricio Picarelli explica que a medida tem o objetivo de evitar danos ambientais e diversos problemas de saúde, pois o período de junho e setembro é marcado no Mato Grosso do Sul por grande estiagem. “A queima de lixo e vegetação intensifica os problemas respiratórios em crianças e idosos nesse período do ano, além de conjuntivite e tosse. A queima é uma prática comum, só que existe punição porque se trata de um crime ambiental. E a população tem que saber disso como forma de reduzir os índices de queimadas urbanas em Mato Grosso do Sul”, explica o parlamentar.

A proposta de Picarelli foi aprovada por unanimidade no plenário e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. O projeto segue para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.

Os cartazes de orientação também devem conter o telefone 193 do Corpo de Bombeiros e, em Campo Grande, 156 da Prefeitura, locais responsáveis pelo recebimento de denúncias sobre queimadas urbanas.