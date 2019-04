Assembleia aprova em primeira votação o Dia Estadual da Família na Escola

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou hoje em primeira votação o Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Jamilson Name que cria o “Dia Estadual da Família na Escola”. A iniciativa tem o objetivo de integrar a comunidade escolar criando um ambiente mais harmônico entre as pessoas.

“A família é a base de tudo. Trazendo a família para a escola, vamos criar um ambiente com melhor convivência, mais amor e harmonia dentro das escolas. A ideia é trabalhar esse tipo de convívio para o bem estar e afastar cada vez mais os acontecer casos de violência e tragédias como a de Suzano, que é algo triste e desagradável. Mas infelizmente é uma realidade hoje em dia e que temos que mudar”, afirma o deputado Jamilson Name mencionando a tragédia ocorrida no interior de São Paulo, no dia 13 de março, quando dois ex-alunos, um de 17 e outro de 25 anos, entraram em uma escola estadual e mataram cinco alunos e duas professoras. O mais novo dos atiradores matou o parceiro do crime e em seguida se matou.

A data escolhida para a comemoração é 21 de outubro, quando é celebrado o Dia Nacional de Valorização da Família. “A proposta serve para sensibilizar a sociedade a respeito da importância da parceria entre as instituições familiares e escolares, bem como estimular a visita e interação das famílias com o ambiente escolar e a realização de atividades que demandem a presença de pais junto a seus filhos”, explica Jamilson Name.

A proposta agora segue para análise da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.