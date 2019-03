Assembleia aprova criação do Dia Estadual do Esporte Amador

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou hoje (14/03) a criação do Dia Estadual do Esporte Amador, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PDT). A medida é um estímulo para a prática esportiva e o reconhecimento da importância do esporte na saúde, educação e bem estar das comunidades.

“As ligas de esporte amador, como as de futebol, promovem em nosso estado campeonatos em bairros, propiciando a integração da comunidade e permitindo, de forma efetiva, o acesso gratuito ao esporte e ao lazer para os cidadãos. Esporte é vida e é saúde”, afirma o deputado Jamilson Name.

O parlamentar explica que a data escolhida, dia 15 de Novembro, também vai servir para reflexão sobre as políticas do esporte e as formas de integração das comunidades. “Pretendemos ampliar o acesso ao esporte com uma data para refletir sobre a atividade esportiva, seja ela qual for. Do futebol que é o mais conhecido até a caminhada e ciclismo que são amplamente praticados e muitos não reconhecem como esporte”, destaca Jamilson Name.

O projeto de Lei aprovado por unanimidade é a primeiro Projeto de Lei aprovado de autoria do deputado estadual Jamilson Name que iniciou o mandato em fevereiro. Caso sancionado pelo governador, todos os dias 15 de Novembro será celebrada a data.