Asfalto polimerizado garantirá mais qualidade e durabilidade em quatro vias

As avenidas Bandeirantes e Marechal Deodoro e as ruas Brilhante e Guia Lopes começam a ser recapeadas na próxima segunda-feira (13), por meio do convênio firmado com o Exército Brasileiro. A parceria garantirá qualidade superior às vias, que terão pavimento feito com uma técnica chamada polimerizada. É um tipo de asfalto mais flexível e que traz um tempo de vida útil mais longo, sem sofrer lombadas ao longo da via, devido ao tamanho e peso dos ônibus.

Formalizado nesta segunda-feira (6), no 9º Grupamento Logístico, o convênio tem prazo final de 24 meses e custará R$ 24,046 milhões. A Prefeitura vai arcar com o custo da obra e o Exército fornecerá mão de obra e a expertise em construções.

Para o prefeito Marquinhos Trad, o prazo deve ser reduzido devido à eficiência do Exército Brasileiro, o que garantirá economia. “Eu acredito que com 18 a 20 meses todas as quatro ruas e avenidas serão entregues aos campo-grandenses. Nós já estamos entrando com todo o maquinário para recapear de uma vez por todas essas vias. Boa parte do projeto foi refeito com a ajuda dos técnicos da prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Isso vai trazer uma economia de tempo e do valor do conveio total. Ao final, com certeza absoluta, com a lisura que o Exército possui, haverá até de ter devolução do dinheiro”, disse o prefeito.

Marquinhos explicou que o projeto não se trata de um simples recapeamento. “Vai ter terraplanagem, microdrenagem, canteiros e pavimentação da linha de ônibus. Muito maior que apenas um recapeamento. E com certeza absoluta nós vamos estender mais convênios com a qualidade de obra oferecida pelo Exército”, contou.

Comandante do Comando Militar do Oeste, o general Gerson Menandro Garcia de Freitas pontuou que a obra tem várias características técnicas e o Exército colocou todos em treinamento na unidade mais capacitada de engenharia, localizada no Triângulo Mineiro. “Nós mandamos para lá e eles não estão tendo só aula teórica, mas aulas efetivas antes de começar a obra aqui”, salientou.

Segundo o comandante, a excelência do asfalto trará muito mais durabilidade e evitará rachaduras. “Asfalto de muita boa qualidade e com uma característica especial. Como destacou o prefeito, esse asfalto polimerizado é um asfalto para durar bastante tempo”, assegurou.

De forma geral, os trabalhadores vão atuar durante 35 dias, com cinco dias de descanso, no mínimo 6 dias por semana. Os trabalhos serão feitos durante o dia e a noite e a expectativa é que o prazo estipulado seja reduzido entre 4 a 6 meses. “Como já e tradição, nós faremos todo o possível para entregar a obra em prazo mais curto e, se possível, restituindo recursos financeiros também”, finalizou o general Menandro.

O convênio prevê o recapeamento de 12 quilômetros das vias que integram o futuro Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo: ruas Guia Lopes, Brilhante, Marechal Deodoro (altura do terminal Aero Rancho) e toda extensão da Avenida Bandeirantes; bem como implantação de 6,42 quilômetros de drenagem e construção das bases onde serão instaladas as estações de pré-embarque do corredor de ônibus. A primeira via a ser recuperada será a Rua Guia Lopes, em um trecho de 600 metros entre as avenidas Bandeirantes e a Salgado Filho. A segunda será a Rua Brilhante (3 km), a terceira a Avenida Bandeirantes (4km) e por último a Avenida Marechal Deodoro (5km).

