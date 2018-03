Articulação de deputado influencia criação de Companhia Independente da PM em Sidrolândia

À época ele conseguiu agenda no Comando da PM , que também contou com a presença de vereadores, empresários e do prefeito de Sidrolândia - Foto: Assessoria

A articulação do deputado estadual Enelvo Felini influenciou positivamente na criação da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM), em Sidrolândia. De forma contínua ele levava informações sobre a necessidade de ações na área da segurança no município, a reunião mais recente no Comando da Polícia Militar ocorreu no mês de fevereiro, após onda de violência. À época ele conseguiu agenda no Comando da PM , que também contou com a presença de vereadores, empresários e do prefeito de Sidrolândia.

Com publicação no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, edição desta quarta-feira (7), o Decreto de número 14.951, dispõe sobre a reestruturação operacional da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. No caso de Sidrolândia, foi criada a 8ª CIPM, proveniente do desdobramento operacional do 1º BPM.

Na prática, isso significa autonomia administrativa e operacional. "Acredito que a atenção da classe política contribuiu para que a 8ª CIPM fosse criada, uma vez que houve reuniões solicitando ações na área da segurança do município", disse o comandante da 8ª CIPM, major Jidevaldo de Souza Lima, acrescentando que Enelvo Felini sempre está atento às necessidades do município.

Para o deputado estadual, Enelvo Felini, o governo do Estado tem se mostrado sensível às demandas apresentas, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. "Sidrolândia é um município que cresce de forma muito rápida, cresce em termos de produção e no número de habitantes, então precisamos ter um olhar diferenciado e que pensarmos ações que acompanhem esse desenvolvimento. Acredito que a nova Companhia trará mais tranquilidade para quem vive em Sidrolândia", declarou Enelvo Felini.