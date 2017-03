Arthur Maia nega impedimento para relatar reforma da Previdência

O deputado federal Robinson Almeida (PT-BA) apresentou à corregedoria da Câmara uma representação contra o deputado Arthur Maia (PPS-BA), relator da comissão especial que analisa a reforma da Previdência. Almeida argumenta que o relator tem impedimentos para ser titular da relatoria.

No documento protocolado, o deputado cita informação publicada na imprensa de que o relator teria uma empresa na lista de devedores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para Almeida, a dívida – que seria de R$150 mil – inviabiliza a manutenção de Maia na condição de relator da reforma. “Entrei com a representação, porque ele é um devedor da Previdência e não tem os requisitos da impessoalidade e da moralidade para relatar esta matéria”, disse Almeida.

Em resposta, Arthur Maia se defendeu e afirmou que a empresa está em situação regular. “Eu não administro essa empresa que eu tenho. Fui procurar saber, a empresa tem uma dívida regular com a Previdência Social, que vem sendo paga em dia e a empresa está adimplente perante a Previdência”, explicou. Maia disse que não sabe o valor atual da dívida.

A proposta de reforma da Previdência segue sob análise da comissão especial, que realiza hoje debate sobre a arrecadação e cobrança da dívida ativa e entidades filantrópicas. A comissão já recebeu mais 140 emendas ao texto original. O prazo para apresentação das emendas se encerra amanhã (17).

