Aprovados no concurso da Agepen pedem apoio para homologação e nomeação

O 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Zé Teixeira (DEM), recebeu na manhã desta quarta-feira (22), uma comissão que representa 435 aprovados no concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O grupo pediu apoio para a homologação do certame e a nomeação nos cargos. O parlamentar assumiu o compromisso de conversar com o governador Reinaldo Azambuja.

Antes de serem recebidos na Assembleia, os agentes aprovados no concurso da Agepen realizaram uma carreata (22), da praça do Rádio Clube até a casa Legislativa.

De acordo com Kleiton Rocha Caminha, de 23 de novembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017 os aprovados fizeram a academia de formação. Para realizar o curso, todos pediram demissão dos respectivos empregos. “Além de o edital estabelecer a inexistência de vínculo empregatício, o curso teve a duração de 12 horas por dia. Todos pediram saíram dos seus empregos, crendo que estaríamos nomeados em fevereiro”, revelou.

Zé Teixeira concorda que a Agepen necessita aumentar o quadro de servidores para diminuir a tensão dos atuais agentes, garantindo o descanso devido. “O governo é um instrumento público e precisa de responsabilidade para não causar um rombo nas contas do Estado. Vou cuidar deste assunto com seriedade junto ao governador Reinaldo Azambuja. Acredito sim que o concurso será homologado e os aprovados nomeados”, declarou o 1º secretário.

De acordo com Amilton Akira, 40 anos, presidente da comissão de formandos do 36° concurso da Agepen, o grupo se reuniu nesta manhã como o deputado Rinaldo Modesto, líder do governo na Assembleia, que informou estar fazendo o possível para a convocação e que o resultado pode até ser homologado nesta quinta-feira (23).

