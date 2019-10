Aprovados dois projetos do deputado Evander Vendramini na Assembleia Legislativa

Durante a sessão legislativa desta terça-feira, 22, foram aprovados dois projetos de autoria do deputado estadual Evander Vendramini (PP). Em redação final, o Projeto de Resolução 36/2019, aprovado por unanimidade, cria a medalha e institui o diploma “O Homem Pantaneiro – Sebastião Mesquita, o Guardião do Bioma”.

De acordo com o projeto, as honrarias homenageiam profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços ao Bioma do Pantanal Sul-mato-grossense. “No dia 4 de outubro, é comemorado o Dia do Homem Pantaneiro e novembro é o mês do Calendário Educação Ambiental no Pantanal. A medalha e o diploma servirão para dar visibilidade a essas pessoas que vivem e zelam pelo nosso pantanal”, apontou o deputado.

Já o Projeto de Lei 246/2019, que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o dia 2 de fevereiro como o Dia de Nossa Senhora da Candelária, padroeira de Corumbá, passou na primeira votação e segue para as comissões de mérito.

Conforme explicou o parlamentar, a inclusão da data no calendário oficial é uma forma de consagrar Nossa Senhora da Candelária e ressaltar a importância do município de Corumbá para Mato Grosso do Sul. “Nossa Senhora da Candelária, também conhecida como Nossa Senhora das Candeias, dá nome à catedral de Corumbá. Trata-se de uma das festas religiosas mais influentes da região pantaneira e do Mato Grosso do Sul”, ressaltou Evander.