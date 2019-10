Aprovado projeto de lei que propõe 11 de outubro como data da criação de MS

O deputado estadual João Henrique (PL) - Foto: Luciana Nassar

Por unanimidade, deputados aprovaram o projeto que define a data comemorativa como da criação de Mato Grosso do Sul e não mais como divisão de MT. Em sessão plenária realizada na última quarta-feira (9), os deputados estaduais aprovaram em segunda votação e por unanimidade o projeto de lei 215/19, que trata da retomada da identidade do Estado, já que torna a comemoração do dia 11 de outubro como data da criação do Estado de Mato Grosso do Sul e, não mais, como da divisão de Mato Grosso.

O projeto aprovado modifica o anexo da Lei nº 3.945 de 4 agosto de 2010, que instituiu o calendário oficial de eventos no Estado, especificamente o quadro “Divisão do Estado de Mato Grosso”, passando a ser “Criação do Estado de Mato Grosso do Sul”. Esta alteração, segundo o deputado, só vem reforçar a lei nº10, que já havia sido sancionada em 29 de outubro de 1979, pelo ex-governador Marcelo Miranda Soares, que declarou feriado estadual o dia 11 de outubro, “data consagrada à criação do Estado de Mato Grosso do Sul”, como citado no texto.

“Em comemoração aos 42 anos, nada mais significativo do que aprovarmos um projeto que nada mais é do que uma correção histórica e cultural. Com ele, avançamos na valorização da história do povo sul-mato-grossense, da história da Retirada da Laguna, de Guia Lopes da Laguna, José Antônio Pereira, cuja trajetória precisa ser conhecida e valorizada. São algumas das histórias que o povo sul-mato-grossense tem que saber decor. Cada vez mais valorizando a história deste povo, poderemos nos autoafirmar, nos mostrar com maior qualidade e firmeza Brasil afora”, diz o deputado autor do projeto de lei, João Henrique (PL).

Segundo o deputado, é preciso criar elementos comuns, que valorizam o regional e o sentido de unidade, tais como os mitos, as memórias, os personagens, os símbolos, as artes, o teatro, os usos e costumes, a língua, a etnia, o território, as festas e as tradições comuns, bem como a nomenclatura correta da data mais importante para o nosso Estado, a data da sua criação e não divisão, como erroneamente é disseminada.

O projeto agora vai para sanção do govenador do Estado.