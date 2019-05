Aprovado Projeto de Lei que institui a Festa de São Benedito

Festa de São Benedito vai integrar Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município - Divulgação

Foi aprovado na última sessão da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada na quinta-feira, o Projeto de Lei nº 9.333/19, dos vereadores Prof. João Rocha e Ademir Santana, que institui no Calendário Oficial do município a Festa de São Benedito, na Comunidade Remanescente de Quilombo Eva Maria de Jesus / Tia Eva.

A festa de São Benedito passará a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Campo Grande, a ser comemorada anualmente, a partir da segunda sexta-feira do mês de maio, com duração de dez (10) dias consecutivos.

Com o objetivo de dar continuidade na história de fé, amor e devoção de Tia Eva, o Projeto de Lei, tem o intuito de dar continuidade na tradição religiosa da comunidade com a realização de novena em honra ao santo, terço e missa, além de shows, bailes, palestras, feiras, torneios de futebol. As atividades serão desenvolvidas durante os dias de festividade, como cumprir o pedido deixado por ela, de dar prosseguimento à missão, em busca de sua perpetuação como forma de honra e gratidão ao santo de devoção pela graça alcançada.

História - A Festa de São Benedito é um evento tradicional em nossa capital, que fortalece a fé, cultura e a história, em especial da população negra descendente de Tia Eva, a ex-escrava que é, segundo os dogmas da comunidade, co-fundadora da Cidade de Campo Grande e é realizada na comunidade remanescente de quilombo Eva Maria de Jesus / Tia Eva.