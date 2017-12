Aprovado PL que garante realização do exame cariótipo para confirmação da Síndrome de Down

- Divulgação

Aprovado em segunda votação e discussão o Projeto de Lei n° 8.429/17, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), que dispõe sobre a garantia da realização do exame de cariótipo em todos os recém nascidos que apresentarem sinais indicativos da Síndrome de Down, nos hospitais e maternidades públicas de Campo Grande/MS. Conforme explicou o vereador esse exame é fundamental para confirmar a síndrome de down, mas atualmente não é oferecido gratuitamente nas maternidades e hospitais de Campo Grande conforme relato de mães.

“O custo do Teste de Cariótipo é irrisório ao Município perto do benefício que traz para tantas famílias e para a Saúde Pública. Com o diagnóstico conclusivo do recém-nascido, tratamentos adequados, de modo indireto, vão gerar uma redução de custos ao Município. Pessoas com síndrome de down com frequência apresentam características como hipotonia, comprometimento intelectual, alterações anatômicas e fisiológicas peculiares à síndrome que podem afetar o seu desenvolvimento físico e cognitivo de maneiras e intensidades variadas”, ponderou Carlão.

Com o teste os pediatras poderão se precaver da melhor forma acerca das complicações que esta criança pode vir a ter, tais como, problemas pulmonares, cardiopatia, limitações auditivas, entre outras, as quais são mais comuns em pessoas com Trissomia 21. Em média, o Teste de Cariótipo leva 20 dias para ficar pronto.

“Essa lei tem como objetivo garantir aos recém nascidos um diagnóstico preciso e célere, para que as famílias comecem o tratamento o quanto antes, pois essas crianças quando bem estimuladas alcançam um melhor potencial”, justificou o parlamentar.