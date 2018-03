Aprovado PL que estima receita e fixa a despesa do Município de Campo Grande para 2018

Já em única discussão e votação, os vereadores mantiveram dois Vetos - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, na sessão ordinária desta terça-feira (6), mantiveram dois Vetos e aprovaram um Projeto.

Em regime de urgência foi aprovado o Projeto de Lei n. 8.840/18, de autoria da Mesa Diretora, que altera o art. 7º da Lei n. 5.950, de 29/12/2017 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Grande para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

Já em única discussão e votação, os vereadores mantiveram dois Vetos. O Veto Parcial do Poder Executivo ao Projeto de Lei Complementar n. 8.604/17, que institui a Semana de Prevenção de Queimaduras no Município de Campo Grande, a ser realizada anualmente na primeira semana de junho e dá outras providências. A proposta é de autoria da vereadora Enfermeira Cida do Amaral.

E, também, o Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 8.616/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do município de Campo Grande, da colocação de placa em obra pública municipal paralisada, contendo exposição dos motivos de interrupção. A proposta é de autoria do vereador André Salineiro.