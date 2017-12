Aprovado pedido de auditoria no sistema previdenciário de Mato Grosso do Sul

Kemp pediu para que a auditoria seja feita por técnicos do TCE - Divulgação

Os deputados estaduais aprovaram durante a Ordem do Dia desta terça-feira (5) um requerimento à Mesa Diretora, para que sejam adotadas as providências cabíveis para determinação de realização de uma auditoria no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (MSPrev), quanto ao período de 2001 a 2017.

Um dos autores do requerimento, o deputado Pedro Kemp (PT), explicou que a Assembleia Legislativa pode pedir para que a auditoria seja feita por técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), órgão auxiliar do Poder Legislativo. “A medida foi tomada após aprovação do Projeto de Lei 253/2017 [do Poder Executivo] que altera a previdência sob justificativa de défict financeiro, mas não apresentou os cálculos comprovando isso”, explicou. Também assinaram o requerimento os deputados João Grandão (PT), Amarildo Cruz (PT), Cabo Almi (PT), Zé Teixeira (DEM) e Junior Mochi (PMDB).