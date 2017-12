Aprovado em 2ª discussão projeto que cria aplicativo para combater violência contra mulher

E a fim de não gerar custos aos cofres públicos, o aplicativo poderá ser desenvolvido pelos acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). - Foto: Giuliano Lopes

Em sessão ordinária desta quinta-feira (14), o Projeto de Lei de autoria da deputada estadual Grazielle Machado (PR) que cria o aplicativo para smartphones intitulado “Mulher Segura” foi aprovado em 2ª discussão pela Assembleia Legislativa. Agora ele segue para receber o parecer do Governador, caso seja sancionado, o projeto entra em vigor após 120 dias.. Pelo aplicativo, a mulher poderá denunciar casos de agressão ou ameaças à sua integridade, que será enviado à uma equipe de monitoramento. Por sua vez, a Polícia Militar será acionada para prestar o devido apoio à vítima. Para implementar a ferramenta, o estado poderá firmar convênios, contratos e termos de cooperação com entidades. E visando não gerar custos aos cofres públicos, o aplicativo poderá ser desenvolvido pelos acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). “Infelizmente a violência contra a mulher ainda tem índices muito preocupantes e, tudo que se pode fazer contra essas agressões é fundamental para preservar a integridade e dignidade feminina. Acredito na sensibilidade do Governador para sancionar este projeto". defende a deputada.