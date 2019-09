Aprovadas resoluções em homenagem a comunicadores e aos 40 anos do Parlamento

Documentos foram publicados no Diário Oficial do Legislativo desta quinta-feira - Foto: ALMS

A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou, por meio da Resolução 60/2019, a criação da Comenda do Mérito Davis Merrit, em comemoração ao Dia dos Profissionais de Comunicação: Jornalistas no Serviço Público. O documento, de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta quinta-feira (26).

A honraria será concedida pela Casa de Leis durante sessão solene em comemoração ao Dia dos Profissionais de Comunicação: Jornalistas no Serviço Público - a ser comemorado no dia 7 de abril, data na qual também é celebrado o Dia do Jornalista. A comenda é composta por medalha com o símbolo do jornalismo e por diploma.

40 anos ALEMS – Também foi publicada a Resolução 61/2019 que institui o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em comemoração aos 40 anos do Parlamento Sul-Mato-Grossense. A honraria homenageará os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) e os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) que prestam relevantes serviços em favor das referidas instituições. O diploma, proposto pelo presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB) , será entregue em sessão solene realizada pela Casa de Leis no ano de 2019, especificamente para comemoração do evento.