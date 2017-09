Aprovada proibição da navegação no Salobra e Córrego Azul

Cinco propostas foram aprovadas por unanimidade durante a Ordem do Dia da sessão ordinária desta quinta-feira (14/9). O destaque foi a aprovação, em primeira discussão, do Projeto de Lei (PL) 156/2017, de autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), que dispõe sobre a proibição da pesca e a navegação em embarcação motorizada nas águas do Rio Salobra e do Córrego Azul.

Com relação à navegação, a proposta proíbe a utilização de embarcação motorizada acima da potência de 15HP. A pesca será permitida apenas para o fim científico. O projeto prevê ainda multa entre 200 a 10 mil Unidades Fiscais Estaduais de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), apreensão do produto ou subproduto pescado, interdição do estabelecimento, suspensão de licenças e registros. O Rio Salobra e o Córrego Azul possuem águas cristalinas, subsolo calcário e fazem parte da Serra da Bodoquena.

Outras duas matérias foram aprovadas em primeira discussão. O PL 155/2017, do deputado Renato Câmara (PMDB), declara a guavira como fruto símbolo do Estado. O PL 161/2017, de Mauricio Picarelli (PSDB), institui o Dia do Jornalista, a ser comemorado, anualmente, em 7 de abril.

Por fim, os deputados aprovaram, em discussão única, dois Projetos de Resolução que concedem Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

