Aprovação de Moraes no Senado demonstra 'qualidade' do novo ministro, diz Braga

O senador Eduardo Braga (PMDB-AM), afirmou que a aprovação de Alexandre de Moraes no plenário, por 55 votos a 13, mostra "a certeza e a qualidade" do agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Braga foi relator da indicação no Senado. Segundo o peemedebista, "todas as perguntas da sociedade foram respondidas com clareza" durante a sabatina de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ocorrida na terça-feira, 21.

"Em primeiro lugar, acho que o mérito é do indicado. Moraes demonstrou saber jurídico, todo preenchimento dos pré-requisitos legais, uma vida ilibada, e demonstrou as suas convicções com muita clareza", avaliou Braga. O senador disse que espera um ministro do STF "independente, justo e que traga ao Supremo a sua experiência não só como promotor, advogado e professor, mas também na área de segurança pública".

Questionado se a confirmação do nome de Moraes poderia acelerar indicação do novo ministro da Justiça, Braga desconversou. "Desde este momento e desde antes, o presidente Michel Temer tem a nomeação (do ministro da Justiça) à sua disposição, esse é o princípio geral do presidencialismo. Tenho convicção de que ele tomará essa decisão na hora certa", comentou o peemedebista.

