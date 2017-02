Aposentados protestam no Senado contra a reforma da Previdência

Cerca de 300 de aposentados e pensionistas protestaram hoje (15) no Senado contra a Proposta de Emenda Constitucional 287/2016, que trata da reforma da Previdência. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados e pode ser votada ainda no primeiro semestre pelos deputados e senadores.

A manifestação, organizada pela Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos e pelo Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, foi pacífica. Os manifestantes, que representam cerca de 180 entidades de todo o país, celebraram pela manhã uma missa na Catedral de Brasília e, em seguida, caminharam pela Esplanada dos Ministérios até o Senado Federal.

Segundo a polícia legislativa do Senado, todos os manifestantes conseguiram entrar na galeria popular do plenário para acompanhar a sessão especial de homenagem ao Dia Nacional do Aposentado, comemorado em 24 de janeiro. A sessão foi convocada pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

Além da manifestação, o movimento de aposentados pretende entregar, nos próximos dias aos parlamentares, emendas com propostas de mudanças à PEC 287. A principal reivindicação do grupo é interromper a tramitação da matéria. Eles se posicionam contra o limite de idade de 65 anos e o tempo de contribuição de 49 anos, estabelecidos na proposta encaminhada pelo governo federal.

O grupo ainda quer que a reforma considere as diferenças regionais e entre os trabalhadores das áreas rural e urbana. Depois da sessão do Senado, o grupo segue para o Ministério da Fazenda, onde pretende fazer um panelaço contra a reforma.

