Após visita, Coronel David faz indicações voltadas para região do Lago

Duas solicitações foram apresentadas pelo parlamentar em sessão ordinária

Na manhã desta quarta-feira (27), o deputado Coronel David (PSL) apresentou em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, duas indicações solicitando melhorias para o bairro Tarumã, região do Lago, em Campo Grande.

As solicitações chegaram até o deputado depois de visitas realizadas no início desta semana na região. Na primeira, a população se mostrou insatisfeita com a situação do bairro Tarumã, que há muito tempo os serviços de limpeza do lixo acumulado, entulhos, patrolamento e cascalhamento das ruas não são realizados, fatores determinantes para a proliferação da dengue.

Na segunda indicação, também no Tarumã, Coronel David solicita às autoridades competentes, a intensificação do policiamento e ronda ostensiva naquela região, já que os moradores estão preocupados com o número de assaltos, ações de vândalos e uso de drogas ao ar livre.

“Meu mandado vai dar vez e voz ao povo. Por isso me faço presente ao lado dos que precisam de um representante ativo, preocupado com o bem estar e segurança da família sul-mato-grossense", concluiu David.