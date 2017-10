Após visita a Temer no hospital, Skaf diz que presidente está 'muito bem'

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, visitou, neste domingo, dia 29 de outubro, o presidente Michel Temer no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde se recupera de uma cirurgia de desobstrução da uretra. Skaf, que já deixou o hospital, contou que Temer lhe disse que está "muito bem" e que deve mesmo receber alta nesta segunda-feira, 30, como já havia informado a equipe médica responsável no sábado.

Skaf afirmou ainda que não conversou sobre política com o presidente, apenas sobre "amenidades". O hospital deve divulgar, ainda neste domingo, um boletim médico sobre o estado de saúde de Temer.