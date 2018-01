Após TRF-2 negar recurso da AGU, Temer reúne-se com Cristiane Brasil no Planalto

O presidente Michel Temer reuniu-se na tarde de hoje (9) com a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) e seu pai, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. A reunião começou às 14h30, próximo do horário em que estava prevista a posse de Cristiane como ministra do Trabalho. No entanto, o evento foi suspenso após o vice-presidente do Tribunal Regional da 2ª Região (TRF-2), desembargador Guilherme Couto de Castro, ter rejeitado o recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender a liminar que impede a posse de Cristiane Brasil.

Também participou da reunião o deputado Jovair Arantes (PTB-GO), líder do partido na Câmara. A indicação de Cristiane como ministra do Trabalho, segundo o Planalto, partiu do PTB. Em conversa com jornalistas na semana passada, Jefferson negou que a indicação tenha sido pessoal e afirmou que o nome da filha surgiu de uma conversa entre ele, Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

A incerteza sobre a realização da posse de Cristiane fez com que alguns convidados viessem para o Palácio do Planalto aguardar uma definição sobre a cerimônia. Sem autorização para entrar, pouco mais de 20 pessoas esperaram na frente do Palácio do Planalto por cerca de 40 minutos. Algumas deixaram o local antes, assim que souberam da decisão do desembargador.

Prefeito de Comendador Levy Gasparenian (RJ), Valter Luis Lavinas, veio para prestigiar a posse. colega de partido da deputada, ele disse acreditar que a suspensão da posse ainda pode ser revertida.

“Acho ela uma pessoa bem indicada, séria, que sempre desenvolveu um trabalho muito sério por onde passou nas secretarias do Rio. É uma deputada atuante, tem prestigiado muito o interior. Infelizmente tem esse fato que a gente reconhece, mas acho que ela está pagando, está sendo parcelado por esse impasse trabalhista”, afirmou, não descartando que Cristiane possa ter sido alvo de uma perseguição política.

A liminar que determinou a suspensão da posse de Cristiane Brasil atendeu a uma ação popular do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. A entidade diz que a nomeação de Cristiane Brasil “ofende a moralidade administrativa”. Segundo o movimento, a deputada “praticou pessoalmente graves violações das leis trabalhistas, flagradas e comprovadas em, pelo menos, duas demandas judiciais”.

Já Romero Nascimento é dirigente de Associação dos Lotéricos de São Paulo de Interior e veio a Brasília para a posse de Cristiane, dentre outros compromissos. “Era parte da nossa programação aqui em Brasília. A gente esperava que a posse fosse acontecer às 15h e, pelo visto, não vai. Estamos aguardando, mas como a gente tem outro compromisso, não poderemos esperar mais”.

O segundo andar do Palácio do Planalto, onde costuma ocorrer as cerimônias de posse, foi preparado para o evento, com a montagem do palco, do púlpito para o discurso e do púlpito com o brasão da República, de uso exclusivo do presidente da República. Foram dispostas dezenas de cadeiras, bem como área reservada à imprensa, como é de praxe. O local, no entanto, estava vazio.

* Colaborou Paulo Victor Chagas