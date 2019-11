Após suspensão temporária, Salles concede entrevista vestindo a camisa do Novo

O ministro também desqualificou os signatários do texto que pede a sua expulsão - Foto: Reprodução/Jovem Pan

Após ser suspenso do Novo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, concedeu entrevista à Rádio Jovem Pan vestindo uma camiseta estampada com a logo do partido. "Primeiro, eu estou aqui com esta camisa, porque ainda sou membro do partido. Fiz campanha por ele e defendo as suas ideias", afirmou o Salles no princípio da entrevista à emissora de rádio.

O ministro ainda declarou que o processo já havia sido rejeitado anteriormente pelo Conselho de Ética do Novo, por falta de procedência. A alegação dos autores da representação é de que Salles não consultou a legenda para ingressar no governo Bolsonaro e estaria afetando negativamente a imagem do partido.

O ministro também desqualificou os signatários do texto que pede a sua expulsão. "Um dos três teve que sair do partido logo em seguida à representação, porque foi delatado pelo Palocci na Lava Jato, o outro tinha sido um que condecorou alguém lá do PSOL por questões ideológicas e o terceiro eu não sei quem é".

Provocado pelos entrevistadores, Salles sugeriu que o recuo do Conselho de Ética, que decidiu por sua suspensão temporária, foi influenciada por ação de João Amoêdo, presidente da sigla, no processo. "Quem não reza a cartilha do Amoêdo, ele boicota", resumiu.