Após Roberto Jefferson proibir aliança com Marquinhos Trad, PTB/MS emite nota se explicando

Delcídio (de pé) emitiu nota para explicar declarações de Roberto Jefferson (à direita na foto) - DIVULGAÇÃO/PTB

O diretório do PTB/MS, presidido pelo ex-senador Delcídio do Amaral, se explicou das declarações do presidente nacional do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão, ao pedir que o partido não deveria apoiar a reeleição do prefeito Marquinhos Trad por ele ser “gente que não merece confiança”. Segundo o PTB/MS, as falas de Jefferson durante uma live promovida por um pré-candidato a vereador de Campo Grande, dizem a “fatos pretéritos que não interferem, de maneira nenhuma, nas articulações atuais relativas às eleições municipais de 2020”. Jefferson não engole o fato de Nelsinho Trad ter sido eleito pelo partido, em 2018, e ter ido para o PSD e ainda levado mais dois senadores da bancada.

Mesmo com Jefferson citando nominalmente Marquinhos e toda a sua família (o senador Nelsinho Trad, o deputado federal Fábio Trad), a nota diz que Marquinhos não é igual o irmão mais velho, Nelsinho Trad: “o Prefeito de Campo Grande tem uma caminhada diferente do seu irmão senador”.

O PTB Nacional, recentemente, foi um dos partidos que aceitou cargos do governo Jair Bolsonaro em troca de apoio no Congresso. Jefferson, que participou de todos os governos desde a redemocratização em 1988, agora defende com unhas e dentes o presidente Bolsonaro.

Delcídio do Amaral é o presidente do PTB/MS e negocia apoio à reeleição de Trad na prefeitura

Meu avô dizia: ‘se você faz negócio com um safado e o safado te passa para trás; tudo bem, é da vida. Mas se você faz de novo um negócio com aquele safado, é porque você é burro ou safado também’. Só faz trato com quem não tem palavra, quem não tem palavra”, comentou Jefferson, ao citar a aliança com Marquinhos e a família Trad.

Ele ainda manda um recado diretamente a Delcídio, que por ironia, foi o relator da CPI do Mensalão quando era senador do PT, em 2005:

“Delcídio eu estou fazendo um apelo aí, meu irmão: com esse cara (Marquinhos) não vamos não; não vamos com esse ‘Tradinho’ aí prefeito na Capital não, porque nós vamos ficar tristes”.

A nota diz que o PTB/MS comunica todas as negociações para eleições com o diretório nacional e já teria comunicado o andamento das alianças em Campo Grande, em ligação na manhã de segunda-feira, após a live, então. A nota também é assinada pelo deputado estadual Neno Razuk.





Confira o vídeo, a citação começa a partir de minuto 32:00.