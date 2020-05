Após reunião com governadores, Bolsonaro garante que sancionará ajuda aos Estados

Ao final da reunião Bolsonaro garantiu que sanciona ainda hoje o apoio, mas não disse se será com ou sem vetos. - Foto: Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja Reinaldo e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foram escolhidos para serem os porta-vozes dos governadores na reunião, por videoconferência, realizada na manhã desta quinta-feira, dia 21, com o presidente Jair Bolsonaro, para discutir entre outros assuntos o projeto de ajuda federal a estados e municípios, que já foi aprovado e agora depende da sanção do presidente.

Reinaldo Azambuja pediu ao presidente a sanção imediata da medida, e ressaltou os Estados dependem desses recursos federais para manutenção das atividades, inclusive, das demandas consequentes do coronavírus, e reforçou a necessidade do veto na questão do aumento salarial dos servidores públicos.

Bolsonaro disse que a proposta dos governadores será debatida e adiantou que a questão da Lei Kandir, outro assunto colocado em pauta, está resolvida.

Ao final da reunião Bolsonaro garantiu que sanciona ainda hoje o apoio, mas não disse se será com ou sem vetos.