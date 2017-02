Após reunião com deputado da oposição na Venezuela, Maia defende eleições diretas

Após encontro com o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, deputado Julio Borges, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), manifestou apoio à realização de eleições naquele país.

Maia destacou ser "muito grave" o fato de o governo não ter realizado o pleito no ano passado e ter adiado a eleição para governadores e prefeitos para o final do primeiro semestre de 2017.

Ele afirmou ainda que a ideia é organizar, em breve, uma reunião com representantes de outros parlamentos da América do Sul para discutir a situação do país vizinho, hoje comandado pelo chavista Nicolás Maduro.

Maia também disse que a Câmara quer fazer uma visita oficial a Venezuela, mas ainda está estudando a ideia, para que não aconteça o mesmo que aconteceu em 2015, quando um grupo de senadores foi a Caracas e foi impedido de sair do aeroporto.

Borges, por sua vez, destacou que a crise na Venezuela ultrapassa as fronteiras do país, principalmente em relação à questão migratória. Segundo ele, "milhões de venezuelanos" estão indo a outros países para fugir da crise. Um exemplo disso é o que tem acontecido em Roraima.

Além de Maia, o venezuelano será recebido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra.

Veja Também

Comentários