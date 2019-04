Após reformas do poliesportivo, Felipe pede ao governador melhorias no Norusca

Felipe Orro parabenizou o governador Reinaldo Azambuja pela reforma do Ginásio e pediu a revitalização do Estádio Noroeste.

O deputado estadual Felipe Orro participou da entrega das obras de reforma do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana no bairro Santa Terezinha, na noite desta quinta-feira (11). O evento teve a presença do governador Reinaldo Azambuja; o Estado investiu R$ 450 mil nas obras, que foram solicitadas pelo deputado em diversas ocasiões.

Durante o ato, Felipe Orro aproveitou para solicitar ao governador Reinaldo Azambuja melhorias no Estádio Noroeste, que será palco da decisão do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Após uma campanha brilhante, o Aquidauanense se classificou diante do Comercial e vai disputar o título estadual contra o Águia Negra de Rio Brilhante em duas partidas: dia 14 e dia 21 de abril.

Segundo afirmou o deputado, o estádio necessita de um conjunto de arquibancadas (só tem de um lado do gramado), revitalização do gramado e reforma nos banheiros. “O Aquidauanense está na Copa do Brasil e para termos os jogos em casa, precisamos reformar o Norusca. Desta forma, contemplaremos todo o Esporte de Aquidauana”, reiterou Felipe.

O presidente do Aquidauanense, João Garcia, salientou que o pedido de Felipe vem ao encontro da necessidade de revitalização do Norusca que é a casa do Azulão. “A importância é muita, nós vamos disputar a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Copa Verde, e temos que arrumar o estádio. Caso contrário, não teremos condições de jogar em casa e fica mais caro o deslocamento para o torcedor. Agora é correr atrás deste projeto o quanto antes, para dar tempo”.

Ginásio

A reforma no Ginásio Poliesportivo José Campelo foi solicitada pelo deputado Felipe Orro por meio de indicações e gestões junto a Fundesporte desde 2014. Em quase meio século de história, o espaço acumulou vários problemas estruturais até ser totalmente interditado pelos bombeiros em 2013, época em que tinha acabado de receber uma pista de atletismo com investimento de R$ 550 mil em recursos federais, e que foi inutilizada com o fechamento do espaço.

Nas indicações e reuniões que teve com autoridades para tratar do assunto, Felipe apresentou documentos, fotos, cópias de reportagens para justificar a situação precária e a necessidade urgente da reforma.

A obra no poliesportivo contou com restauração da quadra de esportes, arquibancadas, área de convivência, vestiários, pisos, vidraçaria, pintura e banheiros; além das novas instalações elétricas e hidráulicas. Agora, o espaço está pronto para voltar a sediar jogos e receber eventos.

Marcando a reabertura do Ginásio, o público assistiu o amistoso entre um selecionado de Aquidauana contra um time da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul que teve participação do jogador de futsal já considerado o melhor do mundo, Manoel Tobias.