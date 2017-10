Após reclamação de deputada, Planalto divulga pedido de audiência com Temer

Após declarações da deputada Shéridan (PSDB-RR) de que não tinha pedido nem sido convidada para reunião com o presidente Michel Temer, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou um e-mail interno que comprova que o nome da deputada constava em uma lista enviada por e-mail pelo Partido Progressista (PP) e pelo DEM solicitando a audiência com Temer.

No e-mail, datado de 24 de agosto, e assinado pelos deputados Arthur Lira, líder do PP, e Efraim Filho, líder do DEM, os dois pedem uma reunião com o presidente para tratar de assuntos relacionados ao Estado de Roraima.

"Excelentíssimo Senhor Presidente da República, MICHEL TEMER, o Líder do Partido Progressista, Deputado Arthur Lira e o Líder do Democratas, Deputado Efraim Filho, solicitam a vossa Excelência que receba em Audiência os Excelentissimos Deputados Hiran Gonçalves (PP/RR) e Abel Mesquita Jr. (DEM/RR), para tratar de assuntos relacionados ao Estado de Roraima", diz o e-mail, que segue: "Os Parlamentares estarão acompanhados dos demais membros da Bancada de Roraima, a saber: - Carlos Andrade (PHS/RR); - Édio Lopes (PR/RR); - Jhonatan de Jesus (PRB/RR); - Maria Helena (PSB/RR); - Remídio Monai (PR/RR); - Shéridan (PSDB/RR)", completa o texto.

Shéridan avisou ao Palácio do Planalto que não participaria de reunião com o peemedebista e, em tom de indignação, disse que não foi convidada previamente e que não tem nada a tratar com o presidente por considerar que qualquer movimentação de Temer agora é uma tentativa explícita de angariar votos contra a admissibilidade da nova denúncia.

