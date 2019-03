Após quase quatro horas, termina reunião do conselho de governo com Bolsonaro

A reunião do conselho de governo desta semana durou quase quatro horas. O encontro foi comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, que sentou ao lado dos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Justiça, Sergio Moro. Principal articulador do governo, Onyx saiu cerca de uma hora e meia antes do término da reunião para ir até o Congresso, onde mantém reuniões com lideranças para tentar viabilizar a aprovação da reforma da Previdência, que enfrenta resistência.

O vice-presidente, Hamilton Mourão, não participou do encontro porque viajou para São Paulo. Além dos ministros que compõem o conselho, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participou como convidado. O comandante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior, representa o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que está nos Estados Unidos.

Normalmente a reunião do conselho ocorre às terças-feiras pela manhã. Hoje, no entanto, começou no período da tarde, às 14h30, porque o presidente foi com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a uma sessão de cinema num shopping da capital federal. O compromisso não constava na agenda oficial de Bolsonaro.