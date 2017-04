Após protesto, estudantes terão espaço para debater novas leis na Câmara Municipal

Verador |salineiro com estudantes

Nesta segunda-feira (24), às 18h30, a Câmara Municipal de Campo Grande realiza a Audiência Pública "Jovens X Novas Leis", proposta pelo vereador André Salineiro, presidente da Comissão Permanente de Legislação Participativa e da Comissão Permanente de Juventude. O vereador propôs a discussão depois de conversa com estudantes do ensino médio, que fizeram manifestação contra a reforma da previdência, com passeata até a Casa, há quase duas semanas.

Após o manifesto, os estudantes solicitaram um espaço para discutir a reforma da previdência e outras leis que vão impactar suas vidas a médio e longo prazo. Também serão discutidas a reforma do ensino médio e a lei da terceirização, durante a audiência que será no Plenário Oliva Enciso, na Casa de Leis, na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

Para Salineiro, o interesse dos jovens e adolescentes nesses temas é animador. "Foi emocionante ver dezenas de estudantes vindo à Câmara em passeata, demonstrando que estão atentos sim ao que está sendo debatido e decidido pela presidência do nosso país. Vamos colocá-los dentro do debate, pois até agora as discussões estão muito elitizadas e a população tem que participar, inclusive os jovens. Todos estão convidados para discutir essas leis e seus impactos nas nossas vidas", disse o vereador.

