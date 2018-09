Após procedimento na próstata, Ciro Gomes passará por reavaliação

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) passará por reavaliação às 10h de hoje (26) antes de receber alta, segundo informações da sua assessoria de imprensa.

Ele fez ontem (25) um procedimento de cauterização de vasos da próstata e permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A assessoria de Ciro informou que ele passou bem a noite. Ele deu entrada no hospital no fim da tarde de ontem. Após exames, foi constatada a necessidade do procedimento, realizado com sucesso pelo médico urologista Miguel Srougi.

O boletim divulgado ontem informou que o procedimento foi simples e que Ciro poderá retornar às suas atividades o mais breve possível.