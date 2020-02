Após pedido do MPE, Cel David luta pela continuidade do concurso da PM/BM

David tem buscado constantemente a resolução dos problemas que aconteceram em várias fases do concurso

A informação de que o Ministério Público Estadual pediu a suspensão da continuidade do concurso da Polícia Militar e Bombeiro Militar, pegou os candidatos de surpresa. No entanto, o deputado estadual Coronel David (PSL) já está em conversações para que os aprovados não sejam prejudicados, já que esperaram tanto tempo para que o certame fosse retomado.

“Vamos fazer de tudo para que o concurso continue normalmente sem que os direitos daqueles que tenham liminares sejam afetados”, afirmou o deputado que já está em contato com os setores responsáveis no Governo do Estado.

David tem buscado constantemente a resolução dos problemas que aconteceram em várias fases do concurso. “Estivemos na SAD e conversei com o governador sobre o assunto, mesmo que não tenha nenhuma decisão vamos acompanhar todos os passos, para que ninguém saia prejudicado, em especial a população que precisa de mais policiais trabalhando”, pontuou. Já foram realizadas reuniões com os aprovados em concursos que estão a espera do curso de formação do concurso realizado em setembro de 2018 e desde então há ações para que o concurso siga o cronograma proposto.

O MPE-MS pediu a suspensão da continuidade do certame pois, segundo o promotor de Justiça Eduardo Franco Cândia alguns candidatos sairão prejudicados, por não poderem participar do processo, já que estão recorrendo judicialmente contra os resultados.