Após pedido de vereador, prefeitura realiza limpeza da Praça Jorge Razuk

Na última sexta-feira (24), o vereador Otávio Trad (PTB) esteve na Praça Jorge Razuk, no bairro Tiradentes, para verificar a situação do local após ter recebido diversas reclamações de moradores do bairro pelo Facebook e também pessoalmente em seu gabinete.

Durante a visita, Otávio gravou vídeo mostrando as precárias condições de uso da praça. O mato estava muito alto, os brinquedos quebrados, lâmpadas queimadas, e havia lixo espalhado por toda praça. Diante da atual condição da praça, o parlamentar encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP), indicação para que os serviços de melhorias fossem realizados e conversou com prefeito Marquinhos Trad sobre o assunto.

No final da tarde desta terça-feira (28), Otávio foi surpreendido com mensagens de moradores da região informando-o que a praça havia sido limpa. Nesta quarta-feira, pela manhã, o vereador voltou ao local para registrar a limpeza.

“Nós solicitamos a limpeza, a manutenção dos brinquedos do parque infantil, a troca de lâmpadas e reforço da segurança no período noturno, ontem já limparam a praça e acredito que em breve os demais serviços serão realizados, vamos continuar cobrando”, diz o vereador.