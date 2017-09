Após operação da PF, Jucá acusa juíza de 'retaliação'

Após dizer que "ninguém vai intimidá-lo", o senador Romero Jucá (PMDB-RR) afirmou nesta quinta-feira, 28, considerar a operação da PF que teve como alvo seus filhos e enteados uma "retaliação". "Isso é ação da Justiça de Roraima, que está estacionada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Portanto, é uma retaliação", disse ele, prometendo se manifestar em nota ainda na tarde desta quinta.

A Polícia Federal em Roraima, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Anel de Giges, na manhã de quinta, com o objetivo de investigar organização criminosa acusada de peculato, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas.Dois filhos e dois enteados de Jucá são alvo da operação. A operação foi autorizada pela juíza Ana Emilia Rodrigues Aires, da 4ª Vara Federal de Roraima.

Jucá participou de reunião na presidência do Senado em que senadores discutiram levar para o plenário da Casa a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o afastamento e o recolhimento noturno do senador Aécio Neves (PSDB-MG).

